En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,81 ile "Meksa Portföy Bir. Değ. Fon”, yüzde 0,46 ile "Taaleri Portföy Değ. Fon" ve yüzde 0,25 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,091694 -0,81 Taaleri Portföy Değ. Fon 0,559257 -0,46 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,001111 -0,25 Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,020329 -0,14 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,029920 -0,10 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,193721 -0,08 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,025740 -0,07 TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 134.658150 -0,07 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1.301247 -0,06 TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,044617 -0,05





(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



