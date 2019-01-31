En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,32 ile "İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu”, yüzde 1,21 ile "Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,07 ile "Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031296 -1,32 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,071838 -1,21 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019403 -1,07 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,816014 -0,99 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,052407 -0,98 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,045548 -0,95 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027163 -0,94 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1.917381 -0,92 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,035092 -0,86 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5.410434 -0,84

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



