En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,31 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)”, yüzde 1,20 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,91 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047984 -1,31 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,092632 -1,20 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,038420 -0,91 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021953 -0,82 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,049999 -0,60 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,330452 -0,60 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,231157 -0,54 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024970 -0,47 ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 8.014056 -0,46 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 16.123304 -0,45

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

