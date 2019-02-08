En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,53 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 1,29 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,16 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013290 -1,53 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030603 -1,29 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,034588 -1,16 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,063224 -1,04 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024747 -0,89 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 57,458182 -0,87 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,641762 -0,68 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,021849 -0,67 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,196436 -0,59 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,053871 -0,58

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

