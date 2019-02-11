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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,40 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,40 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon”, yüzde 1,18 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,11 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,980776 -2,40 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,031986 -1,18 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,065451 -1,11 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,112499 -0,83 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,876124 -0,81 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,368690 -0,71 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020485 -0,62 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,024506 -0,58 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,049714 -0,57 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033404 -0,57

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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