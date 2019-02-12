En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,32 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon”, yüzde 0,29 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,20 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,977598 -0,32 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013278 -0,29 QNB Finans Portföy Altın BYF 19,972322 -0,20 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 200,886061 -0,18 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042514 -0,18 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,040185 -0,17 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,064940 -0,16 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021802 -0,16 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,063611 -0,14 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,735981 -0,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

