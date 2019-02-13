En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,13 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)”, yüzde 1,09 ile "Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,08 ile "Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,337247 -1,13 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,049892 -1,09 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,113467 -1,08 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,411942 -1,07 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,113661 -1,04 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043228 -1,00 TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,088384 -0,92 İş Portföy PY His. Sen. Öz. Fonu (HSYF) 0,015986 -0,91 Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 0,025455 -0,84 İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 53,167743 -0,83

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

