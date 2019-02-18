En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,83 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu”, yüzde 0,80 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,66 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024859 -0,83 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066784 -0,80 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,979671 -0,66 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021839 -0,53 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 509,979325 -0,53 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,085384 -0,50 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019562 -0,48 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,046428 -0,48 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,520838 -0,46 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,818854 -0,46

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

