En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,26 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 0,33 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve "Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014047 -3,26 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 512,782062 -0,33 Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon 1,172051 -0,33 Garanti Portföy Ing Bank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F. 1,219998 -0,24 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,313777 -0,24 TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 136,513076 -0,22 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019810 -0,19 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 206,083087 -0,19 Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 255,636535 -0,17 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,049870 -0,17

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

