Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi İTOnun istanbul dünya boeing
MIPIM'de çok iyi çalıştı
MIPIM'de çok iyi çalıştı
​E-ihracata yoğun ilgi
​E-ihracata yoğun ilgi
THY'den açıklama
THY'den açıklama
“2019'dan umutluyuz“
“2019'dan umutluyuz“
Citroen dikkat çekti
Citroen dikkat çekti

En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,05 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,05 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu”, yüzde 0,71 ile "Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,09 ile "Oyak Portföy İki. Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 9 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,400806 -1,05 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027993 -0,71 Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,020893 -0,09 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,171523 -0,06 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,021209 -0,03 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,102969 -0,03 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031280 -0,02 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,026520 -0,02 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,014268 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kaybettiren Yatırım FonlarıFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5