En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,05 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu”, yüzde 0,71 ile "Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,09 ile "Oyak Portföy İki. Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 9 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,400806 -1,05 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027993 -0,71 Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,020893 -0,09 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,171523 -0,06 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,021209 -0,03 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,102969 -0,03 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031280 -0,02 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,026520 -0,02 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,014268 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

