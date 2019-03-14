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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 0,53 ile "Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,53 ile "Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)”, yüzde 0,44 ile "Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,369818 -0,53 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,288949 -0,44 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,881449 -0,44 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027878 -0,41 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,060486 -0,41 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042626 -0,37 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,443291 -0,36 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,630697 -0,36 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,339598 -0,34 HSBC Portföy Değ. Fon 78,430195 -0,34

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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