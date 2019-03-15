Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi dünya Trabzon food istanbul
Bisikletli Yaşam Girişimi
Bisikletli Yaşam Girişimi
Uzaya araç gönderecek
Uzaya araç gönderecek
Mühendis kafası
Mühendis kafası
100 bin istihdam hedefi
100 bin istihdam hedefi
Binlerce işçi çıkaracak
Binlerce işçi çıkaracak

En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,99 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,99 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF”, yüzde 1,18 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,99 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,584172 -1,99 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,623270 -1,18 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021978 -0,99 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,438906 -0,99 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,179996 -0,94 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 206,551858 -0,88 QNB Finans Portföy Altın BYF 20,534158 -0,84 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 140,411038 -0,48 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041935 -0,47 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,033104 -0,42

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kaybettiren Yatırım FonlarıFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5