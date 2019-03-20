En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,26 ile "İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,25 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,37 ile "Fokus Portföy Bir. Değ. Fon" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050912 -1,26 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,099542 -1,25 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,328304 -0,37 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,002212 -0,32 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,907392 -0,23 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 19,861721 -0,23 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,026600 -0,21 Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,130663 -0,20 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,026783 -0,15 Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,906050 -0,12