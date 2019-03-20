İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,26 ile "İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,25 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,37 ile "Fokus Portföy Bir. Değ. Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
En fazla kaybettiren yatırım fonları
- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,26 ile "İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu
20 Mart 2019 Çarşamba 14:20
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,26 ile "İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,25 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,37 ile "Fokus Portföy Bir. Değ. Fon" oldu.