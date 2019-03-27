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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,59 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,59 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 3,36 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 3,29 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,811741 -3,59 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 208,356863 -3,36 QNB Finans Portföy Altın BYF 20,717895 -3,29 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 524,903363 -3,04 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,036502 -2,84 Deniz Port. Altın Fonu 0,029641 -2,78 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,033748 -2,76 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,600672 -2,73 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,020644 -2,71 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,048556 -2,71

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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