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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,70 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,70 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF”, yüzde 2,60 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 2,41 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Altın BYF 20,560549 -2,70 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 206,906138 -2,60 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 530,603590 -2,41 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,678360 -2,40 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044933 -1,28 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,088442 -1,10 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022472 -0,83 TEB Portföy Altın Fonu 0,056743 -0,80 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,053084 -0,67 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,033698 -0,67

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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