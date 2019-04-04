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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 0,47 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,47 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF”, yüzde 0,26 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,18 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 4 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 541,529221 -0,47 QNB Finans Portföy Altın BYF 20,998292 -0,26 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 63,749181 -0,18 Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,033845 -0,16

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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