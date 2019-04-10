Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Trabzon dünya kalp Bilsan
5. nesil savaş uçağı
5. nesil savaş uçağı
Bu yıl seviyeyi koruyacak
Bu yıl seviyeyi koruyacak
Engellilere köprü olacak
Engellilere köprü olacak
100'ün üzerinde eleman aldı
100'ün üzerinde istihdam
Ticari üniteler satışa çıkıyor
Ticari üniteler satışta

En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 0,83 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,83 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu”, yüzde 0,67 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,62 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061862 -0,83 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016684 -0,67 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036013 -0,62 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,072726 -0,59 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,595852 -0,59 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 66,586276 -0,53 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,042284 -0,41 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,801576 -0,40 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,067364 -0,39 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,845637 -0,37

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kaybettiren Yatırım FonlarıFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5