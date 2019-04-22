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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,51 ile "stanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,51 ile "İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu”, yüzde 2,38 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,66 ile "İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,034081 -4,51 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,342868 -2,38 İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon 0,033579 -1,66 İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,019769 -1,55 Garanti Portföy İki. Değ. Fon 1,644632 -1,49 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022622 -1,14 İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,058519 -1,00 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,021185 -0,86 Garanti Portföy Bir. Değ. Fon 1,651667 -0,85 Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,344504 -0,74 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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