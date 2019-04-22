İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,51 ile "İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu”, yüzde 2,38 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,66 ile "İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
En fazla kaybettiren yatırım fonları
- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,51 ile "stanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu" oldu
22 Nisan 2019 Pazartesi 13:54
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,51 ile "İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu”, yüzde 2,38 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,66 ile "İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon" oldu.