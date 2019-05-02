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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 0,54 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,54 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu”, yüzde 0,52 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,50 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,566934 -0,54 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 71,183178 -0,52 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,065984 -0,50 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 135,822485 -0,45 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,405526 -0,41 Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,021284 -0,33 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040249 -0,31 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,169539 -0,30 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,038020 -0,26 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,016417 -0,26

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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