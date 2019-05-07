Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa moda food istanbul dünya mersin
Sosyal medya ödülü
Sosyal medya ödülü
Toyota 2018-19 WEC Dünya Şampiyonluğu’nu garantiledi
Şampiyonluğu garantiledi
Huawei P30 lite yakında Türkiye’de
Yakında Türkiye’de
Talep toplandı
Talep toplandı
DHgate ile iş birliği
DHgate ile iş birliği

En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,66 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,66 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu”, yüzde 1,61 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,59 ile "Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,040116 -1,66 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018306 -1,61 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050465 -1,59 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,036020 -1,51 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,047376 -1,49 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,259856 -1,42 Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,172192 -1,32 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028984 -1,29 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 7,640652 -1,25 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,099569 -1,24

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kaybettiren Yatırım FonlarıFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5