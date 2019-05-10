Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa Trabzon Rusya dünya
Şeker ihracatına izin
Şeker ihracatına izin
Bahadır BAŞ yeniden aday!
Bahadır BAŞ yeniden aday!
Küresel piyasalar dalgalı
Küresel piyasalar dalgalı
Pastırma ve sucuğa zam!
Pastırma ve sucuğa zam!
5 yılda 45 bin başvuru
5 yılda 45 bin başvuru

En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,62 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,62 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon”, yüzde 2,58 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,30 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy Değ. Fon 0,984968 -2,62 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,038813 -2,58 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041340 -2,30 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,064879 -2,22 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,095199 -2,21 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,081541 -2,15 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,221202 -2,04 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,928396 -2,00 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,016798 -1,97 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,018460 -1,95

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kaybettiren Yatırım FonlarıFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5