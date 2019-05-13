En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,84 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon”, yüzde 2,58 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 2,57 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy Değ. Fon 0,957044 -2,84 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 586,689032 -2,58 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,018758 -2,57 QNB Finans Portföy Altın BYF 22,651057 -2,38 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 227,518680 -2,38 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036479 -1,63 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037775 -1,62 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,038198 -1,58 İş Portföy Altın Fonu 0,028387 -1,56 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,030242 -1,56

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

