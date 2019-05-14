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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,20 ile "Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,20 ile "Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)”, yüzde 3,98 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,54 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,170029 -4,20 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,037161 -3,98 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,036846 -3,54 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017392 -3,49 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027595 -3,43 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,064082 -3,26 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,092509 -3,11 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047577 -3,08 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023922 -3,06 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039886 -2,99

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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