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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,46 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,46 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF”, yüzde 1,45 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 1,30 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Altın BYF 22,479001 -1,46 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 225,820307 -1,45 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 578,566624 -1,30 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024011 -1,29 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,063590 -1,17 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,012997 -0,95 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,795842 -0,95 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,410514 -0,93 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,037119 -0,89 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,326314 -0,85

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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