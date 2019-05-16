En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,95 ile "Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)”, yüzde 1,70 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,37 ile "Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,037296 -1,95 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 61,880577 -1,70 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,187869 -1,37 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,024238 -1,29 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,002431 -1,25 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038328 -1,08 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031030 -1,07 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,036964 -1,04 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,107395 -1,04 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047863 -1,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

