En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,68 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 1,22 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,08 ile "Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023286 -1,68 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 61,127897 -1,22 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023874 -1,08 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036100 -0,93 TEB Portföy Altın Fonu 0,061044 -0,90 HSBC Portföy Altın Fonu 2,220999 -0,89 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,025182 -0,89 Fiba Portföy Altın Fonu 0,021462 -0,89 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,034326 -0,88 Ak Portföy Altın Fonu 0,058034 -0,87

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

