En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,79 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu”, yüzde 1,32 ile "Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,29 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,037005 -1,79 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,170085 -1,32 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,946285 -1,29 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,460596 -1,29 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027147 -1,22 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,120243 -1,22 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,021252 -1,20 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023678 -0,82 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047298 -0,82 TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,079565 -0,79

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

