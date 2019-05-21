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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,56 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,56 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu”, yüzde 1,96 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,70 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036059 -2,56 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,037068 -1,96 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 69,201025 -1,70 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,041969 -1,30 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,036789 -1,17 TEB Portföy Altın Fonu 0,060467 -1,16 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,035746 -1,15 Fiba Portföy Altın Fonu 0,021262 -1,14 Ak Portföy Altın Fonu 0,057497 -1,14 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,428742 -1,14

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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