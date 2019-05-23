En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,29 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon”, yüzde 3,05 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,99 ile "Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy Değ. Fon 0,894407 -3,29 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,035253 -3,05 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,023079 -2,99 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,928339 -2,74 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,065130 -2,73 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,109538 -2,60 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,043921 -2,58 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,077271 -2,56 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029686 -2,55 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,061886 -2,51

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

