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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,48 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,48 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 2,24 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,03 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016450 -4,48 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,017966 -2,24 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035989 -1,03 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023751 -0,88 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,035400 -0,84 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,075063 -0,69 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,064359 -0,60 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 58,948415 -0,57 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027282 -0,56 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 69,597939 -0,54

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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