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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,68 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,68 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu”, yüzde 1,46 ile "Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu" ve "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025362 -1,68 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,150635 -1,46 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035465 -1,46 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,070485 -1,39 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,043918 -1,33 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,061250 -1,32 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,905588 -1,31 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,910575 -1,24 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,077780 -1,21 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,052995 -1,20

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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