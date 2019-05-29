Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi mersin food istanbul dünya y
Viaport Turizm Jeneratörü
Viaport Turizm Jeneratörü
WhatsApp hattı kurdu!
WhatsApp hattı kurdu!
İhracatlık kirazda fiyat üreticiyi sevindirdi
Üreticinin yüzü güldü!
Yunan ekonomisine erken seçim dopingi
Ekonomiye seçim dopingi
Yeni atamalar yapıldı
Yeni atamalar yapıldı

En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,32 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,32 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF”, yüzde 1,06 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 1,02 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,287255 -2,32 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 224,040103 -1,06 QNB Finans Portföy Altın BYF 22,302533 -1,02 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063025 -0,90 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074100 -0,66 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023122 -0,66 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042078 -0,63 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035135 -0,61 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,324454 -0,58 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 581,715021 -0,52

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kaybettiren Yatırım FonlarıFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5