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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 6,77 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 6,77 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu ”, yüzde 3,26 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,72 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014469 -6,77 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022123 -3,26 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,973030 -2,72 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,059782 -2,65 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074093 -2,53 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,033451 -2,49 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 65,416689 -2,42 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,070494 -2,33 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,039978 -1,79 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,315163 -1,49

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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