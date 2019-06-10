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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,34 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün kaybettirenleri, yüzde 2,34 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 1,14 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,43 ile "Meksa Portföy Bir. Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün kaybettiren 9 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021608 -2,34 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,439329 -1,14 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,099504 -0,43 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,028060 -0,38 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,002679 -0,26 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022058 -0,25 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,270305 -0,15 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,016310 -0,13 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023452 -0,13

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)


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