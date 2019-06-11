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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,32 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,32 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF”, yüzde 1,96 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,070311 -2,32 QNB Finans Portföy Altın BYF 22,220011 -1,96 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023292 -1,96 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 222,671678 -1,78 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 556,768611 -1,62 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014377 -1,49 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,035576 -1,46 Fiba Portföy Altın Fonu 0,021141 -1,41 TEB Portföy Altın Fonu 0,060320 -1,40 Deniz Port. Altın Fonu 0,031334 -1,39

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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