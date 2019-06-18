En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,53 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 1,29 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" ve yüzde 1,28 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014123 -1,53 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036351 -1,29 Fiba Portföy Altın Fonu 0,021584 -1,28 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,034637 -1,25 Deniz Port. Altın Fonu 0,031995 -1,23 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,090638 -1,22 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,025328 -1,21 Ak Portföy Altın Fonu 0,058202 -1,21 ING Portföy Altın Fonu 0,028123 -1,20 Garanti Portföy Altın Fonu 0,071783 -1,20

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

