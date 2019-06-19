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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 0,42 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,42 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF”, yüzde 0,40 ile "Albaraka Portföy Katılım Fonu" ve yüzde 0,39 ile "Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 563,680135 -0,42 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,005742 -0,40 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022190 -0,39 Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,992434 -0,39 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,289489 -0,37 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051992 -0,33 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,039358 -0,33 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,118634 -0,31 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,999757 -0,30 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,060533 -0,26

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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