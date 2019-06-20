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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,06 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,06 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon”, yüzde 0,47 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,46 ile "Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy Değ. Fon 1,061306 -1,06 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,871393 -0,47 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027627 -0,46 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,142156 -0,43 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 61,897531 -0,42 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,976496 -0,41 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,436638 -0,38 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019253 -0,32 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,209534 -0,31 QNB Finans Portföy Altın BYF 22,677887 -0,30

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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