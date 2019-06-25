En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,14 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu”, yüzde 0,82 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,81 ile "Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062789 -1,14 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,387448 -0,82 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,387107 -0,81 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073818 -0,77 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036939 -0,75 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030457 -0,74 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015181 -0,73 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077614 -0,73 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027279 -0,73 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,016858 -0,72

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

