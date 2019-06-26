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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 0,98 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,98 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu”, yüzde 0,94 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,89 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035531 -0,98 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,457375 -0,94 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,246071 -0,89 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,045215 -0,85 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 555,479864 -0,68 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,189019 -0,65 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,639802 -0,44 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,100330 -0,36 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027190 -0,33 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,814269 -0,32

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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