Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi mersin food istanbul Bursa Trabzon
ÇAYKUR'dan “Hayde çaya bakalım“ kampanyası
ÇAYKUR'dan kampanya
Islak zemin için özel ürün
Islak zemin için özel ürün
Benzine büyük zam geliyor!
Benzine büyük zam!
Avrupa'ya gaz vermek için hazır
Avrupa'ya gaz verecek
Boğaz'ı sevdileri
Boğaz'ı sevdileri

En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 6,56 ile "İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 6,56 ile "İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon”, yüzde 3,55 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 3,20 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,009978 -6,56 QNB Finans Portföy Altın BYF 22,734947 -3,55 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 228,414816 -3,20 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036604 -3,07 İş Portföy Altın Fonu 0,028408 -3,07 TEB Portföy Altın Fonu 0,061889 -3,07 Fiba Portföy Altın Fonu 0,021665 -3,04 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,034820 -3,02 ING Portföy Altın Fonu 0,028200 -3,02 Deniz Port. Altın Fonu 0,032134 -2,97

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kaybettiren Yatırım FonlarıFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5