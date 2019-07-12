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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,53 ile "İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,53 ile "İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu”, yüzde 1,49 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,47 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,039101 -1,53 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025550 -1,49 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,055459 -1,47 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,888984 -1,47 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,513499 -1,45 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,069909 -1,43 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,043896 -1,36 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,894362 -1,34 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021832 -1,34 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,096200 -1,34

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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