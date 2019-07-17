En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,76 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 0,73 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 0,57 ile "İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015127 -1,76 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 550,578660 -0,73 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049993 -0,57 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,098565 -0,56 QNB Finans Portföy Altın BYF 23,265896 -0,53 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 69,964705 -0,35 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,639862 -0,31 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 233,852398 -0,24 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036641 -0,23 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,030715 -0,12



(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



