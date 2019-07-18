En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,77 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 0,91 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" ve yüzde 0,90 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014708 -2,77 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,035218 -0,91 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063348 -0,90 TEB Portföy Altın Fonu 0,062564 -0,89 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,025741 -0,89 Fiba Portföy Altın Fonu 0,021904 -0,88 Deniz Port. Altın Fonu 0,032499 -0,88 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,112066 -0,88 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037070 -0,88 Garanti Portföy Altın Fonu 0,072844 -0,87

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

