En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,95 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 0,84 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,61 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014421 -1,95 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076745 -0,84 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,485856 -0,61 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036505 -0,54 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,101113 -0,51 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036292 -0,50 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,374243 -0,46 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,037428 -0,43 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021980 -0,25 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,385379 -0,20

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



