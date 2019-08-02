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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,97 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu” oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,97 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 1,53 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,32 ile "İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013857 -4,97 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,007260 -1,53 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051940 -1,32 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,102923 -1,25 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024336 -1,02 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,640753 -0,71 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036447 -0,59 İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 55,442043 -0,58 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,034647 -0,56 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,094263 -0,55

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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