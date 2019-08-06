Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi düzce ihracat yatırım Balıkesir
Sayıları 10 bini aştı!
Sayıları 10 bini aştı!
Turkcell’den 5G’de dünya rekoru
5G’de dünya rekoru
Taze incir Uzak Doğu'ya “uçacak“
Uzak Doğu'ya uçuyor
ECB'den zayıf küresel ticaret uyarısı
Zayıf küresel ticaret uyarısı
Çekya'da zafer Marquez'in
Çekya'da zafer Marquez'in

En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,46 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,46 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu”, yüzde 4,23 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,65 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,032743 -4,46 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023779 -4,23 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 64,111910 -3,65 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,058993 -3,51 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021562 -3,40 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,067882 -3,05 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,071120 -2,23 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,223547 -2,23 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,982182 -1,97 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,037757 -1,93

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kaybettiren Yatırım FonlarıFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5