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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,58 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,58 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 0,29 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 0,13 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 7 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014317 -1,58 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,371047 -0,29 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,020959 -0,13 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,288747 -0,11 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,102856 -0,06 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,029904 -0,01 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,828458 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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