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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,14 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,14 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF”, yüzde 1,11 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,09 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bizim Portföy Altın Katılım BYF 256,803312 -1,14 QNB Finans Portföy Altın BYF 25,593109 -1,11 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,040951 -1,09 İş Portföy Altın Fonu 0,031679 -1,07 TEB Portföy Altın Fonu 0,069191 -1,07 Deniz Port. Altın Fonu 0,035729 -1,07 ING Portföy Altın Fonu 0,031418 -1,07 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,028353 -1,06 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,038894 -1,06 Fiba Portföy Altın Fonu 0,024132 -1,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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