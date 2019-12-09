En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,66 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,57 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,55 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039300 0,66 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033558 0,57 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,055280 0,55 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,078995 0,41 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,033163 0,38 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,063754 0,37 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,019943 0,36 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,014560 0,36 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,021374 0,35 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,029080 0,34

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

